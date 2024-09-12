Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Фильм о певице Дженис Джоплин: Шейлин Вудли — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:15

1 мин.

Шейлин Вудли сыграет главную роль в байопике о рок-певице Дженис Джоплин

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дивергент»
Фото Кадр из фильма «Дивергент»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Актриса Шейлин Вудли («Дивергент») сыграет Дженис Джоплин в грядущем байопике о рок-легенде, сообщает издание Variety. Вудли также выступит продюсером картины. Бюджет фильма составит около 10 миллионов долларов.

Дженис Джоплин считается одной из величайших вокалисток в истории рок-музыки. За свою жизнь певица успела выпустить всего четыре студийных альбома.

В 1995 году Дженис Джоплин была посмертно введена в Зал славы рок-н-ролла, а в 2013-м получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Совершенный незнакомец, 2024. Опубликован тизер байопика «Совершенный незнакомец» с Тимоти Шаламе

Фильмы
Новости холдинга
Умер журналист Николай Сванидзе
30 тысяч пели «Знаешь ли ты», Романцев победил Станковича. Как прошел юбилей стадиона «Спартака»
В Сумской области Украины заявили о критической ситуации со светом после взрывов
Сикорский в беседе с пранкерами заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины

Olimpbet awards

Последние новости
16:25
Где смотреть 3 сезон сериала «Зимородок»
14:35
Опубликован тизер многосерийной драмы «Урок» с Юрой Борисовым
13:50
Вышел тизер сериала «Франшиза» с Даниэлем Брюлем
13:15
Начались съемки фильма Алексея Чадова «(Не) искусственный интеллект» с Леоном Кемстачем
12:35
Нил Гейман может уйти с поста шоураннера «Благих знамений»