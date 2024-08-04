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Фильм о Бритни Спирс: что известно — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:15

1 мин.

Студия Universal снимет байопик о Бритни Спирс

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из документального фильма «Бритни Спирс: Вырываясь на свободу»
Фото Кадр из документального фильма «Бритни Спирс: Вырываясь на свободу»
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Студия Universal объявила о том, что снимет биографический фильм о Бритни Спирс. Режиссером проекта выступит Джон М. Чу («Злая: Сказка о ведьме Запада», «Иллюзия обмана 2»), а продюсером картины будет Марк Э. Платт («Ла-Ла Ленд», «Круэлла»).

У фильма пока нет названия, но известно, что за его основу взята книга Бритни Спирс «Женщина во мне» 2023 года. Аудиоверсию мемуаров озвучила актриса Мишель Уильямс («7 дней и ночей с Мэрилин», «Фабельманы»).

В книге «Женщина во мне» Бритни Спирс откровенно написала о многолетней опеке отца, беременности и аборте от Джастина Тимберлейка, а также о своих ментальных проблемах.

По всему миру было продано 2,5 миллиона копий биографической книги. Мемуары Бритни Спирс стали бестселлером № 1 по версии New York Times.

Актерский состав и дата выхода байопика пока неизвестны.

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