По сериалу «Мандалорец» снимут полнометражный фильм

Вселенная «Звездных войн» не перестает расширяться. Ранее в далекой-далекой галактике Lucasfilm анонсировала три новых фильма по киновселенной, над одним из которых будет работать Дэйв Филони.

Позже его назначили креативным директором Lucasfilm, что было отличной новостью для фандома.

Теперь произошло то, чего многие фанаты «Звездных войн» ждали очень давно: Disney анонсировал по «Мандалорцу» полнометражный фильм. Он будет называться «Мандалорец и Грогу», а снимет картину легендарный Джон Фавро, создатель сериала, который вернул магию во вселенную «ЗВ».

Кроме того, Фавро режиссер «Железного человека» — фильма, запустившего киновселенную Marvel.

«Мандалорец» — один из лучших сериалов по вселенной «Звездных войн» эпохи Disney, но его третий сезон показал самые низкие рейтиги из-за смещения акцентов истории.

Съемки «Мандалорца и Грогу» начнутся уже в этом году.