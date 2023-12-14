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Фильм Гражданская война с Кирстен Данст: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:00

0 мин.

Опубликован трейлер фильма «Гражданская война» с Кирстен Данст

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Гражданская война»
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A24 показал трейлер фильма Алекса Гарленда («28 дней спустя») «Гражданская война». Действие картины происходит в ближайшем будущем. По сюжету в Америке наступает внутреннее противостояние.

В проекте снялись Кирстен Данст, Вагнер Моура, Джесси Племонс, Ник Офферман, Кейли Спейни, Соноя Мидзуно, Джефферсон Уайт, Карл Глусман, Стивен Хендерсон и Алекса Мансур.

Премьера фильма пройдет 26 апреля 2024 года.

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