Опубликован трейлер фильма «Гражданская война» с Кирстен Данст

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A24 показал трейлер фильма Алекса Гарленда («28 дней спустя») «Гражданская война». Действие картины происходит в ближайшем будущем. По сюжету в Америке наступает внутреннее противостояние.

В проекте снялись Кирстен Данст, Вагнер Моура, Джесси Племонс, Ник Офферман, Кейли Спейни, Соноя Мидзуно, Джефферсон Уайт, Карл Глусман, Стивен Хендерсон и Алекса Мансур.

Премьера фильма пройдет 26 апреля 2024 года.