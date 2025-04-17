Marvel Entertainment показал трейлер «Фантастической четверки»

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Marvel Entertainment опубликовал трейлер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». Картина Мэтта Шекмана («Ванда/Вижн») расскажет о становлении одноименной команды супергероев, в которую входят Рид Ричардс (Мистер Фантастик), Сьюзан Шторм (Невидимая леди), Джонни Шторм (Человек-факел) и Бен Гримм (Существо).

Кто снялся в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В новой версии «Фантастической четверки» снялись Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Джулия Гарнер, Ральф Айнесон, Наташа Лионн, Пол Уолтер Хаузер, Джон Малкович и Сара Нилс.

Трейлер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Когда выйдет фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Премьера фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» пройдет 25 июля.