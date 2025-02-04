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Фантастическая четверка 2025 Марвел: первый тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:25

1 мин.

Опубликован первый тизер «Фантастической четверки»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», реж. Мэтт Шекман / Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», реж. Мэтт Шекман / Marvel Studios
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Marvel Entertainment опубликовал тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». Картина Мэтта Шекмана («Ванда/Вижн») расскажет о становлении одноименной команды супергероев.

Кто снялся в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В перезапуске «Фантастической четверки» снялись Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Джулия Гарнер, Ральф Айнесон, Наташа Лионн, Пол Уолтер Хаузер, Джон Малкович и Сара Нилс.

Тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Дата выхода фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Мировая премьера фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» пройдет 25 июля.

&laquo;Громовержцы&raquo;, 2025, фильм. «Фантастическая четверка» и новые «Мстители»: что известно о будущих фильмах Marvel

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