Опубликован первый тизер «Фантастической четверки»
Marvel Entertainment опубликовал тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». Картина Мэтта Шекмана («Ванда/Вижн») расскажет о становлении одноименной команды супергероев.
Кто снялся в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В перезапуске «Фантастической четверки» снялись Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Джулия Гарнер, Ральф Айнесон, Наташа Лионн, Пол Уолтер Хаузер, Джон Малкович и Сара Нилс.
Тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Дата выхода фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Мировая премьера фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» пройдет 25 июля.
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже