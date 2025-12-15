Опубликованы новые кадры 3-го сезона сериала «Эйфория»

HBO показал новые кадры третьего сезона «Эйфории» с основными персонажами проекта: Ру, Кэйси, Нейтом, Мэдди, Джулс и Лекси.

Создатель шоу Сэм Левинсон рассказал, что в новом сезоне Ру (Зендея) будет искать способы расплатиться с большим долгом, Кэсси (Сидни Суини) и Нейт (Джейкоб Элорди) поженятся, Джулс (Хантер Шафер) отправится учиться в художественную школу, Мэдди (Алекса Деми) будет работать в агентстве по поиску талантов, а Лекси (Мод Апатоу) сыграет ассистентку персонажа Шэрон Стоун.

Новые кадры 3-го сезона «Эйфории»

Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max

Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max

Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max

Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max

Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max

Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Эйфория»

Премьера третьего сезона «Эйфории» пройдет в апреле 2026 года.