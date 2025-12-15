Фильмы и сериалы
Фильмы Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино
Канал С+
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Эйфория сериал 3 сезон: кадры и дата выхода — Зендея, Сидни Суини
Фильмы и сериалы

15 декабря 2025, 15:45

1 мин.

Опубликованы новые кадры 3-го сезона сериала «Эйфория»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max

HBO показал новые кадры третьего сезона «Эйфории» с основными персонажами проекта: Ру, Кэйси, Нейтом, Мэдди, Джулс и Лекси.

Создатель шоу Сэм Левинсон рассказал, что в новом сезоне Ру (Зендея) будет искать способы расплатиться с большим долгом, Кэсси (Сидни Суини) и Нейт (Джейкоб Элорди) поженятся, Джулс (Хантер Шафер) отправится учиться в художественную школу, Мэдди (Алекса Деми) будет работать в агентстве по поиску талантов, а Лекси (Мод Апатоу) сыграет ассистентку персонажа Шэрон Стоун.

Новые кадры 3-го сезона «Эйфории»

Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Эйфория»

Премьера третьего сезона «Эйфории» пройдет в апреле 2026 года.

Эйфория, Ру, Зендея.Продолжение «Эйфории»: что известно о 3-м сезоне подросткового сериала
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Отравившиеся на вечеринке в Подмосковье могли употреблять наркотики
Умер президент Творческого союза художников России Константин Худяков
Роналду против Месси. На чемпионате мира 2026 возобновилась дуэль двух лучших бомбардиров
Мбаппе и Холанн — наследники Роналду и Месси? Сравнение достижений двух бомбардиров
В Крыму предупредили о возможных отключениях электричества
«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него
Читайте далее
Netflix показал трейлер новых эпизодов 5-го сезона «Очень странных дел»
Следующий материал
Netflix показал трейлер новых эпизодов 5-го сезона «Очень странных дел»

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
26 июн 21:00
Marvel перевыпустит фильм «Мстители: Финал» с новыми сценами
26 июн 20:30
Вышел финальный сезон сериала «Медведь»
26 июн 20:05
Критики оценили фильм «Супергерл» с Милли Олкок
26 июн 20:00
Если вам понравился «Каждый год после»: 10 похожих сериалов, которые стоит посмотреть
25 июн 20:00
Где смотреть мини-сериал «Я тебя отыщу»