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Это все Агата сериал 2024: тизер и дата выхода — Марвел
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Сегодня, 20:00

0 мин.

Marvel Entertainment показал новый тизер сериала «Это все Агата»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Это все Агата»
Фото Кадр из сериала «Это все Агата»
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Marvel Entertainment опубликовал новый тизер сериала «Это все Агата». Сюжет спин-оффа «Ванды/Вижна» сосредоточен на ведьме Агате Харкнесс, которая собирает ковен, чтобы вернуть свои магические силы.

В проекте снялись Кэтрин Хан, Пол Адельштейн, Джо Лок, Оквуи Окпоквасили, Пэтти ЛюПон, Майлз Гутьеррез-Райли, Обри Плаза и Эмма Колфилд.

Премьера сериала «Это все Агата» пройдет 18 сентября.

Это все Агата сериал: что известно о&nbsp;спин-оффе Ванда Вижн&nbsp;&mdash; когда выйдет. «Это все Агата»: что известно о спин-оффе сериала «Ванда/Вижн»

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