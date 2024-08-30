Marvel Entertainment показал новый тизер сериала «Это все Агата»

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Marvel Entertainment опубликовал новый тизер сериала «Это все Агата». Сюжет спин-оффа «Ванды/Вижна» сосредоточен на ведьме Агате Харкнесс, которая собирает ковен, чтобы вернуть свои магические силы.

В проекте снялись Кэтрин Хан, Пол Адельштейн, Джо Лок, Оквуи Окпоквасили, Пэтти ЛюПон, Майлз Гутьеррез-Райли, Обри Плаза и Эмма Колфилд.

Премьера сериала «Это все Агата» пройдет 18 сентября.