Marvel Entertainment показал видео о создании сериала «Это все Агата»

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Marvel Entertainment опубликовал видео о создании сериала «Это все Агата», в котором актерский состав проекта рассказывает о съемках спин-оффа «Ванды/Вижна».

Сюжет сериала «Это все Агата» сосредоточен на ведьме Агате Харкнесс (Кэтрин Хан), которая собирает ковен, чтобы вернуть свои магические силы.

Премьера первых двух эпизодов проекта пройдет 18 сентября на платформе Disney+.