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Это все Агата Марвел сериал 2024: как снимали — видео о создании
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:05

0 мин.

Marvel Entertainment показал видео о создании сериала «Это все Агата»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Это все Агата»
Фото Кадр из сериала «Это все Агата»
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Marvel Entertainment опубликовал видео о создании сериала «Это все Агата», в котором актерский состав проекта рассказывает о съемках спин-оффа «Ванды/Вижна».

Сюжет сериала «Это все Агата» сосредоточен на ведьме Агате Харкнесс (Кэтрин Хан), которая собирает ковен, чтобы вернуть свои магические силы.

Премьера первых двух эпизодов проекта пройдет 18 сентября на платформе Disney+.

Это все Агата, 2024. Дата выхода сериала Marvel «Это все Агата»: расписание релиза эпизодов

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