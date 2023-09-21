«Это его фильм» — режиссер «Марвелов» рассказала о влиянии на съемки Кевина Файги

В начале ноября грядет мировая премьера картины «Марвелы» («Капитан Марвел 2»), которой глава Marvel Studios Кевин Файги пророчит успех «Мстителей».

В преддверии премьеры режиссер фильма Ниа Дакоста рассказала в интервью Vanity Fair, что на съемочной площадке у нее было не так уж много свободы действий: «Эта картина производства Кевина Файги, это его фильм. Я принимаю реальность такой, какая она есть, соглашаясь с тем, что порой приходится сделать шаг назад, уходя на второй план».

Релиз «Марвелов» переносился несколько раз. В последний раз картина Дакосты «поменялась» премьерной датой с «Человеком-муравьем и Осой: Квантоманией». Фильм Пейтона Рида открыл Пятую фазы Marvel и получил сдержанные отзывы зрителей и критиков.

Финальная дата премьеры фильма «Марвелы» — 10 ноября.