Фэнтези-сериал «Этерна» выйдет 5 июля

5 июля на «Кинопоиске» пройдет премьера фэнтези-сериала «Этерна». Режиссером проекта выступил Сергей Трофимов («Нулевой пациент»), а сценаристом — Сергей Калужанов («Павел. Первый и последний»).

Сериал воссоздает вселенную из романов Веры Камши «Отблески Этерны» и рассказывает о том, как наследники богов стремятся остановить конец света.

Кто снялся в сериале «Этерна»

В проекте снялись Иван Трушин, Ксения Трейстер, Алексей Лукин, Антон Рогачев, Илья Виногорский, Евгений Зайфрид, Данил Никитин, Федор Мишеев, Валентина Ляпина и Юрий Чурсин.