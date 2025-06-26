Стиль жизни
Этерна сериал 2025: дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

26 июня, 17:50

1 мин.

Фэнтези-сериал «Этерна» выйдет 5 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Этерна», реж. Сергей Трофимов, Кинопоиск
Фото Кадр из сериала «Этерна», реж. Сергей Трофимов, Кинопоиск

5 июля на «Кинопоиске» пройдет премьера фэнтези-сериала «Этерна». Режиссером проекта выступил Сергей Трофимов («Нулевой пациент»), а сценаристом — Сергей Калужанов («Павел. Первый и последний»).

Сериал воссоздает вселенную из романов Веры Камши «Отблески Этерны» и рассказывает о том, как наследники богов стремятся остановить конец света.

Кто снялся в сериале «Этерна»

В проекте снялись Иван Трушин, Ксения Трейстер, Алексей Лукин, Антон Рогачев, Илья Виногорский, Евгений Зайфрид, Данил Никитин, Федор Мишеев, Валентина Ляпина и Юрий Чурсин.

Трейлер сериала «Этерна»

Этерна сериал 2025: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода и&nbsp;трейлер, актеры.Сериал «Этерна»: что известно о масштабной экранизации бестселлеров Веры Камши

