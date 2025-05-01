Состоялась премьера фильма «Еще одна простая просьба» с Блейк Лайвли

Сегодня, 1 мая, на платформе Amazon Prime Video вышел комедийный триллер «Еще одна простая просьба». В сиквеле черной комедии Пол Фига Эмили (Блейк Лайвли) приглашает Стефани (Анна Кендрик) на свою роскошную свадьбу. Однако во время торжества происходит убийство.

Кто снялся в фильме «Еще одна простая просьба»

Также в сиквеле снялись Джошуа Сатине, Митч Салм, Эндрю Рэннеллс, Апарна Нанчерла, Келли МакКормак и Алекс Ньюэлл.