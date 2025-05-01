Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Еще одна простая просьба фильм: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

1 мая, 19:05

1 мин.

Состоялась премьера фильма «Еще одна простая просьба» с Блейк Лайвли

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Еще одна простая просьба», реж. Пол Фиг, Amazon Prime Video
Фото Кадр из фильма «Еще одна простая просьба», реж. Пол Фиг, Amazon Prime Video

Сегодня, 1 мая, на платформе Amazon Prime Video вышел комедийный триллер «Еще одна простая просьба». В сиквеле черной комедии Пол Фига Эмили (Блейк Лайвли) приглашает Стефани (Анна Кендрик) на свою роскошную свадьбу. Однако во время торжества происходит убийство.

Кто снялся в фильме «Еще одна простая просьба»

Также в сиквеле снялись Джошуа Сатине, Митч Салм, Эндрю Рэннеллс, Апарна Нанчерла, Келли МакКормак и Алекс Ньюэлл.

Трейлер фильма «Еще одна простая просьба»

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Читайте далее
Когда выйдет 5-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»
Следующий материал
Когда выйдет 5-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:05
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2»
16:35
Вышел первый трейлер мультфильма «Братья Супер Марио в кино 2»
16:20
Даже лучше корейских: 10 китайских дорам, которые вас покорят
11:06
Актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали
12 ноя 22:15
Стартовали съемки 2-го сезона сериала «Дюна: Пророчество»