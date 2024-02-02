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Еще не мертва 2-й сезон: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

2 февраля, 17:15

1 мин.

Второй сезон комедийного сериала «Еще не мертва» стартует 7 февраля

На Hulu выйдет продолжение сериала «Еще не мертва»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Еще не мертва».
Фото Кадр из сериала «Еще не мертва»
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7 февраля на платформе Hulu пройдет премьера второго сезона сериала «Еще не мертва». По сюжету главная героиня Нелл хочет стать писательницей, но зарабатывает написанием некрологов. Со временем девушка начинает видеть призраков, что вносит разнообразие в рутину ее жизни.

В сериале снялись Джина Родригес, Джош Бандэй, Ханна Саймон, Лорен Эш, Рик Глассман, Анджела Э. Гиббс, Майли Флэнаган, Джимми Беллинджер и Мартин Мулл.

Точное количество эпизодов второго сезона пока неизвестно. Премьера продолжения «Еще не мертва» пройдет 7 февраля, а следующие две серии выйдут 14 и 21 февраля.

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