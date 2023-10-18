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Энн Хэтэуэй раскрывает страшную тайну в трейлере фильма «Айлин»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Айлин».

На канале Neon опубликовали трейлер фильма «Айлин» Уильяма Олдройда («Леди Макбет»), главные роли в котором сыграли Энн Хэтэуэй и Томасин Маккензи. Картина основана на одноименной книге Отессы Мошфег.

По сюжету секретарша Айлин (Маккензи), работающая в тюрьме в Новой Англии в 1960-х годах, знакомится с яркой советницей Ребеккой (Хэтэуэй). Их общение принимает тревожный оборот, когда Ребекка раскрывает новой подруге страшную тайну.

В «Айлин» снялись Шей Уигэм, Сэм Нивола, Шиван Фэллон Хоган, Тони Патано, Уильям Хилл, Оуэн Тиг, Питер Макробби и Питер фон Берг.

Премьера картины пройдет 1 декабря.

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