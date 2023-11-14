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Эндрю Скотт разочарован своей ролью в фильме «007: Спектр»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «007: Спектр»
Фото Кадр из фильма «007: Спектр»

В интервью британскому GQ Эндрю Скотт рассказал о своих впечатлениях от съемок в фильме «007: Спектр»: «Честно говоря, это не то место, в которое я хотел бы вернуться. Теперь я чуть больше понимаю, кто я, и чувствую, что работа, которая мне интересна, по большей части находится в серой зоне. Видимо, я не подумал... Возможно, я просто не так уж хорош в этом».

В картине Скотт воплотил образ противника Бонда, главу Центра национальной безопасности Макса Денби.

Следующим проектом актера будет мини-сериал «Рипли», где вместе с Эндрю Скоттом снимались Джонни Флинн и Дакота Фаннинг.

Лучшие эпизоды Эндрю Скотта в&nbsp;роли Мориарти. Лучшие эпизоды Эндрю Скотта в роли Мориарти

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