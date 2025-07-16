Стали известны номинанты на премию «Эмми-2025»
Объявлены номинанты на премию «Эмми-2025». Наибольшее количество номинаций — 27 — получил сериал Бена Стиллера «Разделение» о сотрудниках загадочной корпорации Lumon.
«Пингвин» с Колином Фарреллом собрал 24 номинации, а «Киностудия» Сета Рогена и Эвана Голдберга и «Белый лотос» Майка Уайта собрали по 23.
Основные номинанты на премию «Эмми-2025»
Лучший драматический сериал
- «Андор»
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«Дипломатка»
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«Одни из нас»
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«Рай»
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«Разделение»
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«Больница Питт»
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«Медленные лошади»
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«Белый лотос»
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа Эбботт»
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«Медведь»
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«Хитрости»
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«Никто этого не хочет»
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«Убийства в одном здании»
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«Терапия»
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«Киностудия»
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«Чем мы заняты в тени»
Лучший мини-сериал/антология
- «Переходный возраст»
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«Черное зеркало»
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«Умираю, как хочу секса»
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«Монстр: История Лайла и Эрика Менендеc»
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«Пингвин»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Кэти Бэйтс — «Мэтлок»
- Шэрон Хорган — «Заговор сестер Гарви»
- Бритт Лауэр — «Разделение»
- Белла Рэмси — «Одни из нас»
- Кери Рассел — «Дипломатка»
Лучший актер в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун — «Рай»
- Гэри Олдман — «Медленные лошади»
- Педро Паскаль — «Одни из нас»
- Адам Скотт — «Разделение»
- Ноа Уайли — «Больница Питт»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Джейсон Сигел — «Терапия»
- Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
- Джереми Аллен Уайт — «Медведь»
- Сет Роген — «Киностудия»
- Адам Броди — «Никто этого не хочет»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристен Белл — «Никто этого не хочет»
- Джин Смарт — «Хитрости»
- Узо Адуба — «Резиденция»
- Айо Эдебири — «Медведь»
- Квинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»
Лучшая мужская роль в мини-сериале/антологии
- Колин Фаррелл — «Пингвин»
- Стивен Грэм — «Переходный возраст»
- Джейк Джилленхол — «Презумпция невиновности»
- Купер Кох — «Монстр»
- Брайан Тайри Генри — «Нарковоры»
Когда пройдет церемония награждения «Эмми-2025»
Церемония вручения премии «Эмми» пройдет 14 сентября.
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8 авг 20:00