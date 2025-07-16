Стали известны номинанты на премию «Эмми-2025»

Объявлены номинанты на премию «Эмми-2025». Наибольшее количество номинаций — 27 — получил сериал Бена Стиллера «Разделение» о сотрудниках загадочной корпорации Lumon.

«Пингвин» с Колином Фарреллом собрал 24 номинации, а «Киностудия» Сета Рогена и Эвана Голдберга и «Белый лотос» Майка Уайта собрали по 23.

Основные номинанты на премию «Эмми-2025»

Лучший драматический сериал

«Андор»

«Дипломатка»

«Одни из нас»

«Рай»

«Разделение»

«Больница Питт»

«Медленные лошади»

«Белый лотос»

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа Эбботт»

«Медведь»

«Хитрости»

«Никто этого не хочет»

«Убийства в одном здании»

«Терапия»

«Киностудия»

«Чем мы заняты в тени»

Лучший мини-сериал/антология

«Переходный возраст»

«Черное зеркало»

«Умираю, как хочу секса»

«Монстр: История Лайла и Эрика Менендеc»

«Пингвин»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Кэти Бэйтс — «Мэтлок»

Шэрон Хорган — «Заговор сестер Гарви»

Бритт Лауэр — «Разделение»

Белла Рэмси — «Одни из нас»

Кери Рассел — «Дипломатка»

Лучший актер в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун — «Рай»

Гэри Олдман — «Медленные лошади»

Педро Паскаль — «Одни из нас»

Адам Скотт — «Разделение»

Ноа Уайли — «Больница Питт»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Джейсон Сигел — «Терапия»

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

Джереми Аллен Уайт — «Медведь»

Сет Роген — «Киностудия»

Адам Броди — «Никто этого не хочет»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристен Белл — «Никто этого не хочет»

Джин Смарт — «Хитрости»

Узо Адуба — «Резиденция»

Айо Эдебири — «Медведь»

Квинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»

Лучшая мужская роль в мини-сериале/антологии

Колин Фаррелл — «Пингвин»

Стивен Грэм — «Переходный возраст»

Джейк Джилленхол — «Презумпция невиновности»

Купер Кох — «Монстр»

Брайан Тайри Генри — «Нарковоры»

Когда пройдет церемония награждения «Эмми-2025»

Церемония вручения премии «Эмми» пройдет 14 сентября.