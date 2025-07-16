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Эмми 2025 номинанты: Разделение, Пингвин, Киностудия — дата церемонии
Фильмы и сериалы

16 июля 2025, 15:55

2 мин.

Стали известны номинанты на премию «Эмми-2025»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер, Apple TV+

Объявлены номинанты на премию «Эмми-2025». Наибольшее количество номинаций — 27 — получил сериал Бена Стиллера «Разделение» о сотрудниках загадочной корпорации Lumon.

«Пингвин» с Колином Фарреллом собрал 24 номинации, а «Киностудия» Сета Рогена и Эвана Голдберга и «Белый лотос» Майка Уайта собрали по 23.

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Основные номинанты на премию «Эмми-2025»

Лучший драматический сериал

  • «Андор»

  • «Дипломатка»

  • «Одни из нас»

  • «Рай»

  • «Разделение»

  • «Больница Питт»

  • «Медленные лошади»

  • «Белый лотос»

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Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа Эбботт»

  • «Медведь»

  • «Хитрости»

  • «Никто этого не хочет»

  • «Убийства в одном здании»

  • «Терапия»

  • «Киностудия»

  • «Чем мы заняты в тени»

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Лучший мини-сериал/антология

  • «Переходный возраст»

  • «Черное зеркало»

  • «Умираю, как хочу секса»

  • «Монстр: История Лайла и Эрика Менендеc»

  • «Пингвин»

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Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Кэти Бэйтс — «Мэтлок»
  • Шэрон Хорган — «Заговор сестер Гарви»
  • Бритт Лауэр — «Разделение»
  • Белла Рэмси — «Одни из нас»
  • Кери Рассел — «Дипломатка»
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Лучший актер в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун — «Рай»
  • Гэри Олдман — «Медленные лошади»
  • Педро Паскаль — «Одни из нас»
  • Адам Скотт — «Разделение»
  • Ноа Уайли — «Больница Питт»
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Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Джейсон Сигел — «Терапия»
  • Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
  • Джереми Аллен Уайт — «Медведь»
  • Сет Роген — «Киностудия»
  • Адам Броди — «Никто этого не хочет»
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Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристен Белл — «Никто этого не хочет»
  • Джин Смарт — «Хитрости»
  • Узо Адуба — «Резиденция»
  • Айо Эдебири — «Медведь»
  • Квинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»

Лучшая мужская роль в мини-сериале/антологии

  • Колин Фаррелл — «Пингвин»
  • Стивен Грэм — «Переходный возраст»
  • Джейк Джилленхол — «Презумпция невиновности»
  • Купер Кох — «Монстр»
  • Брайан Тайри Генри — «Нарковоры»

Когда пройдет церемония награждения «Эмми-2025»

Церемония вручения премии «Эмми» пройдет 14 сентября.

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