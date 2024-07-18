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Эмми 2024: список номинантов премии — Медведь, Сегун, Фоллаут
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:25

2 мин.

Стали известны номинанты на «Эмми-2024»

Сериал «Сегун» получил 25 номинаций на «Эмми-2024»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
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Объявлен список номинантов 76-й телевизионной премии «Эмми». В числе наиболее выдающихся проектов — сериалы «Сегун» (25 номинаций) и «Медведь» (23 номинаций).

Церемония вручения состоится 15 сентября.

Список основных номинантов на «Эмми-2024»

Лучший драматический сериал

  • «Корона»;
  • «Фоллаут»;
  • «Позолоченный век»;
  • «Утреннее шоу»;
  • «Мистер и миссис Смит»;
  • «Сегун»;
  • «Медленные лошади»;
  • «Задача трех тел».
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Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа «Эбботт»;
  • «Медведь»;
  • «Умерь свой энтузиазм»;
  • «Хитрости»;
  • «Убийства в одном здании»;
  • «Палм-Рояль»;
  • «Псы резервации»;
  • «Чем мы заняты в тени».
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Лучший мини-сериал или телефильм

  • «Олененок»;
  • «Фарго»;
  • «Уроки химии»;
  • «Рипли»;
  • «Настоящий детектив: Страна ночи».
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Лучший анимационный сериал

  • «Голубоглазый самурай»;
  • «Царство падальщиков»;
  • «Симпсоны»;
  • «Люди Икс '97».

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»);
  • Кэрри Кун («Позолоченный век»);
  • Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»);
  • Анна Саваи («Сегун»);
  • Имелда Стонтон («Корона»);
  • Риз Уизерспун («Утреннее шоу»).
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Лучший актер в драматическом сериале

  • Идрис Эльба («Захваченный рейс»);
  • Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»);
  • Уолтон Гоггинс («Фоллаут»);
  • Гэри Олдман («Медленные лошади»);
  • Хироюки Санада («Сегун»);
  • Доминик Уэст («Корона»).
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Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кинта Брансон («Начальная школа Эбботт»);
  • Айо Эдебири («Медведь»);
  • Селена Гомез («Убийства в одном здании»);
  • Майя Рудольф («Женщина при деньгах»);
  • Джин Смарт («Хитрости»);
  • Кристен Уиг («Палм-Рояль»).

Лучший актер в комедийном сериале

  • Мэтт Берри («Чем мы заняты в тени»);
  • Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»);
  • Стив Мартин («Убийства в одном здании»);
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»);
  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»).

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

  • Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»);
  • Бри Ларсон («Уроки химии»);
  • Джуно Темпл («Фарго»);
  • София Вергара («Грисельда»);
  • Наоми Уоттс («Вражда»).
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Лучший актер в мини-сериале или телефильме

  • Мэтт Бомер («Попутчики»);
  • Ричард Гэдд («Олененок»);
  • Джон Хэмм («Фарго», пятый сезон);
  • Том Холландер («Вражда»);
  • Эндрю Скотт («Рипли»).
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