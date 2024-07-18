Стали известны номинанты на «Эмми-2024»

Сериал «Сегун» получил 25 номинаций на «Эмми-2024»

Читайте нас в

Объявлен список номинантов 76-й телевизионной премии «Эмми». В числе наиболее выдающихся проектов — сериалы «Сегун» (25 номинаций) и «Медведь» (23 номинаций).

Церемония вручения состоится 15 сентября.

Список основных номинантов на «Эмми-2024»

Лучший драматический сериал

«Корона»;

«Фоллаут»;

«Позолоченный век»;

«Утреннее шоу»;

«Мистер и миссис Смит»;

«Сегун»;

«Медленные лошади»;

«Задача трех тел».

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа «Эбботт»;

«Медведь»;

«Умерь свой энтузиазм»;

«Хитрости»;

«Убийства в одном здании»;

«Палм-Рояль»;

«Псы резервации»;

«Чем мы заняты в тени».

Лучший мини-сериал или телефильм

«Олененок»;

«Фарго»;

«Уроки химии»;

«Рипли»;

«Настоящий детектив: Страна ночи».

Лучший анимационный сериал

«Голубоглазый самурай»;

«Царство падальщиков»;

«Симпсоны»;

«Люди Икс '97».

Лучшая актриса в драматическом сериале

Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»);

Кэрри Кун («Позолоченный век»);

Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»);

Анна Саваи («Сегун»);

Имелда Стонтон («Корона»);

Риз Уизерспун («Утреннее шоу»).

Лучший актер в драматическом сериале

Идрис Эльба («Захваченный рейс»);

Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»);

Уолтон Гоггинс («Фоллаут»);

Гэри Олдман («Медленные лошади»);

Хироюки Санада («Сегун»);

Доминик Уэст («Корона»).

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кинта Брансон («Начальная школа Эбботт»);

Айо Эдебири («Медведь»);

Селена Гомез («Убийства в одном здании»);

Майя Рудольф («Женщина при деньгах»);

Джин Смарт («Хитрости»);

Кристен Уиг («Палм-Рояль»).

Лучший актер в комедийном сериале

Мэтт Берри («Чем мы заняты в тени»);

Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»);

Стив Мартин («Убийства в одном здании»);

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»);

Джереми Аллен Уайт («Медведь»).

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»);

Бри Ларсон («Уроки химии»);

Джуно Темпл («Фарго»);

София Вергара («Грисельда»);

Наоми Уоттс («Вражда»).

Лучший актер в мини-сериале или телефильме