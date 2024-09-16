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Эмми 2024: номинанты и победители — кто победил список
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:20

7 мин.

«Эмми-2024»: список номинантов и победителей

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Олененок»
Фото Кадр из сериала «Олененок»
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Завершилась 76 церемония вручения премии «Эмми». Наибольшее количество наград получили комедия «Медведь», историческая драма «Сегун» и адаптация автобиографического моноспектакля Ричарда Гэдда «Олененок».

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Список номинантов и победителей премии «Эмми-2024»

Лучший драматический сериал

  • «Корона»

  • «Фоллаут»

  • «Позолоченный век»

  • «Утреннее шоу»

  • «Мистер и миссис Смит»

  • «Сегун» — Победитель

  • «Медленные лошади»

  • «Задача трех тел»

Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа «Эбботт»

  • «Медведь»

  • «Умерь свой энтузиазм»

  • «Хитрости» — Победитель

  • «Убийства в одном здании»

  • «Палм-Рояль»

  • «Псы резервации»

  • «Чем мы заняты в тени»

Лучший мини-сериал или телефильм

  • «Олененок» — Победитель

  • «Фарго»

  • «Уроки химии»

  • «Рипли»

  • «Настоящий детектив: Страна ночи»

Кадр из сериала «Олененок»
Фото Кадр из сериала «Олененок»

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)

  • Кэрри Кун («Позолоченный век»)

  • Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)

  • Анна Саваи («Сегун») — Победитель

  • Имелда Стонтон («Корона»)

  • Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)

Лучший актер в драматическом сериале

  • Идрис Эльба («Захваченный рейс»)

  • Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)

  • Уолтон Гоггинс («Фоллаут»)

  • Гэри Олдман («Медленные лошади»)

  • Хироюки Санада («Сегун») — Победитель

  • Доминик Уэст («Корона»)

Лучшая женская роль в комедийном телесериале

  • Кинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)

  • Айо Эдебири («Медведь»)

  • Селена Гомез («Убийства в одном здании»)

  • Майя Рудольф («Женщина при деньгах»)

  • Джин Смарт («Хитрости») — Победитель

  • Кристен Уиг («Палм-Рояль»)

Лучшая мужская роль в комедийном телесериале

  • Мэтт Берри («Чем мы заняты в тени»)

  • Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)

  • Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

  • Джереми Аллен Уайт («Медведь») — Победитель

Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»

Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме

  • Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи») — Победитель

  • Бри Ларсон («Уроки химии»)

  • Джуно Темпл («Фарго»)

  • София Вергара («Грисельда»)

  • Наоми Уоттс («Вражда»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме

  • Мэтт Бомер («Попутчики»)
  • Ричард Гэдд («Олененок») — Победитель
  • Джон Хэмм («Фарго»)
  • Том Холландер («Вражда»)
  • Эндрю Скотт («Рипли»)

Лучшая женская роль второго плана в драматическом телесериале

  • Кристин Барански («Позолоченный век»)
  • Николь Бахари («Утреннее шоу»)
  • Элизабет Дебики («Корона») — Победитель
  • Грета Ли («Утреннее шоу»)
  • Лесли Мэнвилл («Корона»)
  • Карен Питтман («Утреннее шоу»)
  • Холланд Тейлор («Утреннее шоу»)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом телесериале

  • Таданобу Асано («Сегун»)
  • Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)
  • Билли Крудап («Утреннее шоу») — Победитель
  • Джек Лауден («Медленные лошади»)
  • Джонатан Прайс («Корона»)
  • Такэхиро Хира («Сегун»)
  • Джон Хэмм («Утреннее шоу»)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном телесериале

  • Кэрол Бернетт («Палм-Рояль»);
  • Жанель Джеймс («Начальная школа Эбботт»);
  • Лиза Колон-Зайас («Медведь») — Победитель
  • Шерил Ли Ральф («Начальная школа Эбботт»);
  • Мэрил Стрип («Убийства в одном здании»);
  • Ханна Эйнбиндер («Хитрости»).

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном телесериале

  • Лайонел Бойс («Медведь»)
  • Пол В. Даунс («Хитрости»)
  • Эбон Мосс-Бакрак («Медведь») — Победитель
  • Пол Радд («Убийства в одном здании»)
  • Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа Эбботт»)
  • Боуэн Янг («Субботним вечером в прямом эфире»)
Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»
Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме

  • Джессика Ганнинг («Олененок») — Победитель
  • Нава Мау («Олененок»)
  • Дакота Фэннинг («Рипли»)
  • Кали Рейс («Настоящий детектив»)
  • Лили Глэдстоун (Under the Bridge)
  • Дайан Лейн («Вражда»)
  • Аджа Наоми Кинг («Уроки химии»)

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или фильме

  • Льюис Пуллман («Уроки химии»)
  • Трит Уильямс («Вражда»)
  • Том Гудман-Хилл («Олененок»)
  • Джонатан Бейли («Попутчики»)
  • Джон Хоукс («Настоящий детектив»)
  • Роберт Дауни-младший («Сочувствующий»)
  • Ламорн Моррис («Фарго») — Победитель
Кадр из сериала «Сегун»
Фото Кадр из сериала «Сегун»

Лучшая режиссура драматического сериала

  • Стивен Долдри («Корона», эпизод Sleep, Dearie Sleep)
  • Мими Ледер («Утреннее шоу», эпизод The Overview Effect)
  • Хиро Мурай («Мистер и миссис Смит», эпизод «Первое свидание»)
  • Сол Мецстайн («Медленные лошади», эпизод Strange Games)
  • Фредерик И.О. Туа («Сегун», эпизод Crimson Sky) — Победитель
  • Салли Ричардсон-Уитфилд («Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», эпизод Beat L.A.)

Лучшая режиссура комедийного сериала

  • Лючия Аньелло («Хитрости», эпизод Bulletproof)
  • Рэндолл Айнхорн («Начальная школа Эбботт», эпизод Party)
  • Мэри Лу Белли («Шоу мисс Пэт», эпизод I'm the Pappy)
  • Гай Ричи («Джентльмены», эпизод Refined Aggression)
  • Кристофер Сторер («Медведь», эпизод Fishes) — Победитель
  • Рами Юссеф («Медведь», эпизод Honeydew)

Лучшая режиссура минисериала, телевизионного фильма или драмы

  • Гас Ван Сент («Вражда»)

  • Стивен Зеллиан («Рипли») — Победитель

  • Исса Лопес («Настоящий детектив: Страна ночи»)

  • Вероника Тофильска («Олененок»)

  • Ноа Хоули («Фарго»)

  • Миллисент Шелтон («Уроки химии»)

Выдающийся сценарий развлекательной программы

  • События прошедшей недели с Джоном Оливером — Победитель
  • Saturday Night Live
  • The Daily Show

Лучшее соревновательное реалити-шоу

  • RuPaul's Drag Race
  • The Traitors — Победитель
  • «Шеф-повар»
  • «Голос Америки»
  • «Гонка на миллион»
Кадр из сериала «Утреннее шоу»
Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Лучший сценарий комедийного скетч-шоу

  • «События прошедшей недели с Джоном Оливером» — Победитель
  • Saturday Night Live

Лучшее развлекательное ток-шоу

  • «Джимми Киммел в прямом эфире»
  • «Позднее шоу со Стивеном Кольбером»
  • «Поздней ночью с Сетом Майерсом»
  • The Daily Show — Победитель

Лучший сценарий специальной развлекательной программы

  • Alex Edelman: Just for Us — Победитель
  • Jacqueline Novak: Get on Your Knees
  • Mike Birbiglia: The Old Man and the Pool
  • The 96th Annual Academy Awards
  • John Early: Now More Than Ever 2023

Лучший сценарий мини-сериала, фильма или специальной драматической программы

  • Чарли Брукер (Joan Is Awful)
  • Стивен Заиллян («Рипли»)
  • Рон Нисуонер (You're Wonderful)
  • Исса Лопес (Part 6)
  • Ричард Гэдд («Олененок») — Победитель
  • Ной Хоули (The Tragedy of the Commons)

Лучший сценарий комедийного сериала

  • «Хитрости», Люсия Аньелло, Пол В. Даунс Джен Стэтски (эпизод: Bulletproof) — Победитель
  • «Начальная школа Эбботт», Квинта Брансон (эпизод Career Day)
  • «Медведь», Кристофер Сторер и Джоанна Кало (эпизод Fishes)
  • Girls5eva, Мередит Скардино и Сэм Минз (эпизод Orlando)
  • «Другие двое», Крис Келли и Сара Шнайдер (эпизод Brooke Hosts a Night of Undeniable Good)
  • «Чем мы заняты в тени», Джейк Бендер и Зак Данн (эпизод Pride Parade)

Лучший сценарий драматического сериала

  • «Медленные лошади», Уилл Смит (эпизод «Переговоры с тиграми») — Победитель
  • «Корона», Питер Морган и Мерьель Шейбани-Клэр (эпизод «Ритц»)
  • «Фоллаут» Женева Робертсон-Дуорет и Грейам Вагнер (эпизод «Конец»)
  • «Мистер и Миссис Смит», Франческа Слоун и Дональд Гловер (эпизод «Первое свидание»)
  • «Сегун», Рэйчел Кондо и Джастин Маркс (эпизод Anjin)
  • «Сегун», Рэйчел Кондо и Кайлин Пуэнте (episode Crimson Sky)
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