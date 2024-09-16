«Эмми-2024»: список номинантов и победителей
Завершилась 76 церемония вручения премии «Эмми». Наибольшее количество наград получили комедия «Медведь», историческая драма «Сегун» и адаптация автобиографического моноспектакля Ричарда Гэдда «Олененок».
Список номинантов и победителей премии «Эмми-2024»
Лучший драматический сериал
- «Корона»
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«Фоллаут»
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«Позолоченный век»
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«Утреннее шоу»
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«Мистер и миссис Смит»
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«Сегун» — Победитель
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«Медленные лошади»
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«Задача трех тел»
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа «Эбботт»
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«Медведь»
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«Умерь свой энтузиазм»
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«Хитрости» — Победитель
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«Убийства в одном здании»
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«Палм-Рояль»
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«Псы резервации»
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«Чем мы заняты в тени»
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Олененок» — Победитель
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«Фарго»
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«Уроки химии»
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«Рипли»
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«Настоящий детектив: Страна ночи»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
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Кэрри Кун («Позолоченный век»)
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Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)
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Анна Саваи («Сегун») — Победитель
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Имелда Стонтон («Корона»)
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Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
Лучший актер в драматическом сериале
- Идрис Эльба («Захваченный рейс»)
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Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)
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Уолтон Гоггинс («Фоллаут»)
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Гэри Олдман («Медленные лошади»)
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Хироюки Санада («Сегун») — Победитель
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Доминик Уэст («Корона»)
Лучшая женская роль в комедийном телесериале
- Кинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)
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Айо Эдебири («Медведь»)
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Селена Гомез («Убийства в одном здании»)
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Майя Рудольф («Женщина при деньгах»)
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Джин Смарт («Хитрости») — Победитель
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Кристен Уиг («Палм-Рояль»)
Лучшая мужская роль в комедийном телесериале
- Мэтт Берри («Чем мы заняты в тени»)
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Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)
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Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
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Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
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Джереми Аллен Уайт («Медведь») — Победитель
Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме
- Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи») — Победитель
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Бри Ларсон («Уроки химии»)
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Джуно Темпл («Фарго»)
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София Вергара («Грисельда»)
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Наоми Уоттс («Вражда»)
Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме
- Мэтт Бомер («Попутчики»)
- Ричард Гэдд («Олененок») — Победитель
- Джон Хэмм («Фарго»)
- Том Холландер («Вражда»)
- Эндрю Скотт («Рипли»)
Лучшая женская роль второго плана в драматическом телесериале
- Кристин Барански («Позолоченный век»)
- Николь Бахари («Утреннее шоу»)
- Элизабет Дебики («Корона») — Победитель
- Грета Ли («Утреннее шоу»)
- Лесли Мэнвилл («Корона»)
- Карен Питтман («Утреннее шоу»)
- Холланд Тейлор («Утреннее шоу»)
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом телесериале
- Таданобу Асано («Сегун»)
- Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)
- Билли Крудап («Утреннее шоу») — Победитель
- Джек Лауден («Медленные лошади»)
- Джонатан Прайс («Корона»)
- Такэхиро Хира («Сегун»)
- Джон Хэмм («Утреннее шоу»)
Лучшая женская роль второго плана в комедийном телесериале
- Кэрол Бернетт («Палм-Рояль»);
- Жанель Джеймс («Начальная школа Эбботт»);
- Лиза Колон-Зайас («Медведь») — Победитель
- Шерил Ли Ральф («Начальная школа Эбботт»);
- Мэрил Стрип («Убийства в одном здании»);
- Ханна Эйнбиндер («Хитрости»).
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном телесериале
- Лайонел Бойс («Медведь»)
- Пол В. Даунс («Хитрости»)
- Эбон Мосс-Бакрак («Медведь») — Победитель
- Пол Радд («Убийства в одном здании»)
- Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа Эбботт»)
- Боуэн Янг («Субботним вечером в прямом эфире»)
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме
- Джессика Ганнинг («Олененок») — Победитель
- Нава Мау («Олененок»)
- Дакота Фэннинг («Рипли»)
- Кали Рейс («Настоящий детектив»)
- Лили Глэдстоун (Under the Bridge)
- Дайан Лейн («Вражда»)
- Аджа Наоми Кинг («Уроки химии»)
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или фильме
- Льюис Пуллман («Уроки химии»)
- Трит Уильямс («Вражда»)
- Том Гудман-Хилл («Олененок»)
- Джонатан Бейли («Попутчики»)
- Джон Хоукс («Настоящий детектив»)
- Роберт Дауни-младший («Сочувствующий»)
- Ламорн Моррис («Фарго») — Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
- Стивен Долдри («Корона», эпизод Sleep, Dearie Sleep)
- Мими Ледер («Утреннее шоу», эпизод The Overview Effect)
- Хиро Мурай («Мистер и миссис Смит», эпизод «Первое свидание»)
- Сол Мецстайн («Медленные лошади», эпизод Strange Games)
- Фредерик И.О. Туа («Сегун», эпизод Crimson Sky) — Победитель
- Салли Ричардсон-Уитфилд («Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», эпизод Beat L.A.)
Лучшая режиссура комедийного сериала
- Лючия Аньелло («Хитрости», эпизод Bulletproof)
- Рэндолл Айнхорн («Начальная школа Эбботт», эпизод Party)
- Мэри Лу Белли («Шоу мисс Пэт», эпизод I'm the Pappy)
- Гай Ричи («Джентльмены», эпизод Refined Aggression)
- Кристофер Сторер («Медведь», эпизод Fishes) — Победитель
- Рами Юссеф («Медведь», эпизод Honeydew)
Лучшая режиссура минисериала, телевизионного фильма или драмы
- Гас Ван Сент («Вражда»)
-
Стивен Зеллиан («Рипли») — Победитель
-
Исса Лопес («Настоящий детектив: Страна ночи»)
-
Вероника Тофильска («Олененок»)
-
Ноа Хоули («Фарго»)
-
Миллисент Шелтон («Уроки химии»)
Выдающийся сценарий развлекательной программы
- События прошедшей недели с Джоном Оливером — Победитель
- Saturday Night Live
- The Daily Show
Лучшее соревновательное реалити-шоу
- RuPaul's Drag Race
- The Traitors — Победитель
- «Шеф-повар»
- «Голос Америки»
- «Гонка на миллион»
Лучший сценарий комедийного скетч-шоу
- «События прошедшей недели с Джоном Оливером» — Победитель
- Saturday Night Live
Лучшее развлекательное ток-шоу
- «Джимми Киммел в прямом эфире»
- «Позднее шоу со Стивеном Кольбером»
- «Поздней ночью с Сетом Майерсом»
- The Daily Show — Победитель
Лучший сценарий специальной развлекательной программы
- Alex Edelman: Just for Us — Победитель
- Jacqueline Novak: Get on Your Knees
- Mike Birbiglia: The Old Man and the Pool
- The 96th Annual Academy Awards
- John Early: Now More Than Ever 2023
Лучший сценарий мини-сериала, фильма или специальной драматической программы
- Чарли Брукер (Joan Is Awful)
- Стивен Заиллян («Рипли»)
- Рон Нисуонер (You're Wonderful)
- Исса Лопес (Part 6)
- Ричард Гэдд («Олененок») — Победитель
- Ной Хоули (The Tragedy of the Commons)
Лучший сценарий комедийного сериала
- «Хитрости», Люсия Аньелло, Пол В. Даунс Джен Стэтски (эпизод: Bulletproof) — Победитель
- «Начальная школа Эбботт», Квинта Брансон (эпизод Career Day)
- «Медведь», Кристофер Сторер и Джоанна Кало (эпизод Fishes)
- Girls5eva, Мередит Скардино и Сэм Минз (эпизод Orlando)
- «Другие двое», Крис Келли и Сара Шнайдер (эпизод Brooke Hosts a Night of Undeniable Good)
- «Чем мы заняты в тени», Джейк Бендер и Зак Данн (эпизод Pride Parade)
Лучший сценарий драматического сериала
- «Медленные лошади», Уилл Смит (эпизод «Переговоры с тиграми») — Победитель
- «Корона», Питер Морган и Мерьель Шейбани-Клэр (эпизод «Ритц»)
- «Фоллаут» Женева Робертсон-Дуорет и Грейам Вагнер (эпизод «Конец»)
- «Мистер и Миссис Смит», Франческа Слоун и Дональд Гловер (эпизод «Первое свидание»)
- «Сегун», Рэйчел Кондо и Джастин Маркс (эпизод Anjin)
- «Сегун», Рэйчел Кондо и Кайлин Пуэнте (episode Crimson Sky)