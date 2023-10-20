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Эмма Стоун становится независимой в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Бедные-несчастные».

SearchlightPictures опубликовал новый трейлер фильма Йоргоса Лантимоса («Лобстер») «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун. Картина рассказывает о молодой женщине Белле Бакстер, которую возвращает к жизни доктор Годвин Бакстер. Стремясь познать окружающий мир, героиня сбегает и отправляется в путешествие по континентам.

В фильме снялись Уиллем Дефо, Рами Юссеф, Марк Руффало, Вики Пеппердин, Джек Бартон и Чарли Хискок.

Премьера картины пройдет 8 декабря.

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