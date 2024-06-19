Вышел трейлер фильма «Эмилия Перес» с Селеной Гомес
Pathe опубликовал трейлер фильма Жака Одиара «Эмилия Перес», главную роль в котором сыграла Селена Гомес. Сюжет проекта сосредоточен на адвокате Рите, жизнь которой может сильно измениться, если она поможет боссу картеля выйти из своего бизнеса.
В картине снялись Карла Гаскон, Зои Салдана, Эдгар Рамирес, Марк Иванир, Адриана Пас, Джеймс Жерар, Эрик Гейнес и Агата Бокча Лестер.
В этом году фильм был удостоен приза жюри на Каннском кинофестивале, а Зои Салдана, Карла Гаскон, Селена Гомес и Адриана Пас получили Золотую пальмовую ветвь за лучшую женскую роль.
«Эмилия Перес» выйдет в зарубежный прокат 21 августа.
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