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Эмили в Париже сериал 5 сезон: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

4 декабря 2025, 18:15

1 мин.

Netflix показал трейлер 5-го сезона «Эмили в Париже»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже». В новой главе истории Эмили (Лили Коллинз) отправится в Венецию. Главной героине предстоит столкнуться с новыми профессиональными и романтическими вызовами.

Кто снялся в 5-м сезоне «Эмили в Париже»

В продолжении проекта снялись Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Пак, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд и Брюно Гуэри.

Трейлер 5-го сезона «Эмили в Париже»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Эмили в Париже»

Премьера пятого сезона сериала «Эмили в Париже» пройдет 18 декабря.

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