Netflix показал трейлер 5-го сезона «Эмили в Париже»

Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже». В новой главе истории Эмили (Лили Коллинз) отправится в Венецию. Главной героине предстоит столкнуться с новыми профессиональными и романтическими вызовами.

Кто снялся в 5-м сезоне «Эмили в Париже»

В продолжении проекта снялись Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Пак, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд и Брюно Гуэри.

Трейлер 5-го сезона «Эмили в Париже»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Эмили в Париже»

Премьера пятого сезона сериала «Эмили в Париже» пройдет 18 декабря.