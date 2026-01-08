Фильмы и сериалы
Фильмы Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино
Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Эмили в Париже: будет ли новый, 6 сезон — что известно
Фильмы и сериалы

8 января, 18:45

1 мин.

Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Netflix сообщил, что сериал «Эмили в Париже» продлен на шестой сезон. На Rotten Tomatoes пятый сезон шоу получил 76 процентов свежести, однако зрители оценили продолжение проекта не так высоко. С их стороны лишь 33 процента одобрения.

В новой главе истории Эмили (Лили Коллинз) переехала в Рим и столкнулась с новыми профессиональными вызовами.

Когда выйдет 6-й сезон «Эмили в Париже»

Точная дата выхода нового сезона еще не объявлена. Ориентировочно шестой сезон «Эмили в Париже» выйдет в конце этого года.

Эмили в&nbsp;Париже сериал 5 сезон: рецензия и&nbsp;критика&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.Обзор 5-го сезона сериала «Эмили в Париже»: удалось ли авторам освежить уставшее шоу

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Госдума приняла закон о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года
Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае в ноябре
Россия под своим флагом, защита титула для Егорян. Главные интриги ЧМ по фехтованию в Гонконге
Капитан «Спартака» Зобнин развелся с супругой Раминой после 14 лет брака
Травля Мбаппе, чудеса Месси, кошмар Роналду и слишком много долларов и Трампа. Чем войдет в историю чемпионат мира-2026
Россельхознадзор ограничит импорт фруктов и овощей от пяти компаний Узбекистана
Читайте далее
Marvel показала новый тизер фильма «Мстители: Судный день» с Людьми Икс
Следующий материал
Marvel показала новый тизер фильма «Мстители: Судный день» с Людьми Икс
Последние новости
19:15
Стартовали съемки 4-го сезона сериала «Фишер» с Евгением Цыгановым
17:00
Где смотреть сериал «Дворец Тонгун»
20 июл 21:00
Корабли лавировали, лавировали и вылавировали: какой получилась «Одиссея» Кристофера Нолана
20 июл 20:30
Полина Кнороз призналась, что мечтает о большой семье
20 июл 17:45
Полина Кнороз рассказала, чем хочет заниматься после завершения спортивной карьеры