Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон

Netflix сообщил, что сериал «Эмили в Париже» продлен на шестой сезон. На Rotten Tomatoes пятый сезон шоу получил 76 процентов свежести, однако зрители оценили продолжение проекта не так высоко. С их стороны лишь 33 процента одобрения.

В новой главе истории Эмили (Лили Коллинз) переехала в Рим и столкнулась с новыми профессиональными вызовами.

Когда выйдет 6-й сезон «Эмили в Париже»

Точная дата выхода нового сезона еще не объявлена. Ориентировочно шестой сезон «Эмили в Париже» выйдет в конце этого года.