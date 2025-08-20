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Эмили в Париже 5 сезон: кадры и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

20 августа 2025, 20:25

1 мин.

Стала известна дата выхода 5-го сезона сериала «Эмили в Париже»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Netflix показал первые кадры пятого сезона «Эмили в Париже» и анонсировал дату выхода продолжения проекта. В новой главе истории Эмили (Лили Коллинз) отправится в Венецию. Главной героине предстоит столкнуться с новыми профессиональными и романтическими вызовами.

Первые кадры 5-го сезона сериала «Эмили в Париже»

Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Эмили в Париже»

Премьера пятого сезона сериала «Эмили в Париже» пройдет 18 декабря.

Все дороги ведут в&nbsp;Рим: что известно про 5-й сезон &laquo;Эмили в&nbsp;Париже&raquo;.Все дороги ведут в Рим: что известно про 5-й сезон «Эмили в Париже»

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