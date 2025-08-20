Стала известна дата выхода 5-го сезона сериала «Эмили в Париже»

Netflix показал первые кадры пятого сезона «Эмили в Париже» и анонсировал дату выхода продолжения проекта. В новой главе истории Эмили (Лили Коллинз) отправится в Венецию. Главной героине предстоит столкнуться с новыми профессиональными и романтическими вызовами.

Первые кадры 5-го сезона сериала «Эмили в Париже»

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и др., Netflix

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Эмили в Париже»

Премьера пятого сезона сериала «Эмили в Париже» пройдет 18 декабря.