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Эмили в Париже 4 сезон: дата выхода, сюжет, актеры
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Сегодня, 09:45

1 мин.

«Эмили в Париже»: сюжет и дата выхода четвертого сезона

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эмили в Париже».
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
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В анонсирующем видео четвертого сезона «Эмили в Париже» исполнительница главной роли Лили Коллинз рассказала, что в продолжении проекта ожидается больше веселья, моды и драмы.

Кроме того, актриса попросила поклонников проекта не удивляться, если Эмили устроит себе «римские каникулы». Милая отсылка к фильму с легендарной Одри Хепберн, на которую, по мнению многих фанатов, Лили Коллинз очень похожа.

Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Сюжет четвертого сезона «Эмили в Париже»

В четвертом сезоне «Эмили в Париже» зрители узнают, смог ли Алфи (Люсьен Лависконт ) исцелить свое разбитое сердце, получит ли Габриэль (Лукас Браво) звезду Michelin и отправится ли Минди (Эшли Пак) co своей группой на Евровидение.

Ну, а самой Эмили придется решить, действительно ли все, к чему она стремилась, ей нужно.

Когда выйдет четвертый сезон «Эмили в Париже»

Съемки продолжения сериала начнутся ориентировочно в начале 2024 года.

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