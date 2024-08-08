Дата выхода 4 сезона «Эмили в Париже»: расписание выхода эпизодов

15 августа на Netflix пройдет премьера четвертого сезона сериала «Эмили в Париже». В продолжении шоу специалисту по маркетингу предстоит сделать сложный выбор в отношениях и адаптироваться к кадровым перестановкам на работе.

В проекте снялись Лили Коллинз, Эшли Пак, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Лукас Браво, Камилль Раза и Люсьен Лавискон.

Расписание релиза эпизодов 4 сезона «Эмили в Париже»