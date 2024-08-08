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Эмили в Париже 4 сезон: дата выхода серий — расписание выхода эпизодов
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Сегодня, 20:15

1 мин.

Дата выхода 4 сезона «Эмили в Париже»: расписание выхода эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
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15 августа на Netflix пройдет премьера четвертого сезона сериала «Эмили в Париже». В продолжении шоу специалисту по маркетингу предстоит сделать сложный выбор в отношениях и адаптироваться к кадровым перестановкам на работе.

В проекте снялись Лили Коллинз, Эшли Пак, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Лукас Браво, Камилль Раза и Люсьен Лавискон.

Расписание релиза эпизодов 4 сезона «Эмили в Париже»

1 серия 15 августа
2 серия 15 августа
3 серия 15 августа
4 серия 15 августа
5 серия 15 августа
6 серия 12 сентября
7 серия 12 сентября
8 серия 12 сентября
9 серия 12 сентября
10 серия 12 сентября
Эмили в&nbsp;Париже 4 сезон: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода, актеры и&nbsp;трейлер. «Эмили в Париже»: что известно о 4-м сезоне сериала с Лили Коллинз

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