Вышел трейлер 2 части 4 сезона «Эмили в Париже»

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Netflix опубликовал трейлер второй части четвертого сезона «Эмили в Париже», в которой, как и обещала Лили Коллинз, главная героиня устраивает себе «римские каникулы».

Кроме того, продолжение проекта расскажет о кадровых перестановках в элитном маркетинговом агентстве Agence Grateau и сложных отношениях Эмили с Габриэлем.

Все эпизоды второй части четвертого сезона «Эмили в Париже» выйдут 12 сентября.