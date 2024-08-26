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Эмили в Париже 4 сезон часть 2: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 16:45

0 мин.

Вышел трейлер 2 части 4 сезона «Эмили в Париже»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
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Netflix опубликовал трейлер второй части четвертого сезона «Эмили в Париже», в которой, как и обещала Лили Коллинз, главная героиня устраивает себе «римские каникулы».

Кроме того, продолжение проекта расскажет о кадровых перестановках в элитном маркетинговом агентстве Agence Grateau и сложных отношениях Эмили с Габриэлем.

Все эпизоды второй части четвертого сезона «Эмили в Париже» выйдут 12 сентября.

Эмили в&nbsp;Париже 4 сезон часть 2: кадры и&nbsp;дата выхода. Netflix показал первые кадры продолжения «Эмили в Париже»

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