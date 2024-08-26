Netflix показал первые кадры продолжения «Эмили в Париже»
Netflix опубликовал первые кадры второй части четвертого сезона «Эмили в Париже». В продолжении шоу главная героиня посетит Рим.
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
В первой части четвертого сезона Эмили пыталась сделать выбор между Габриэлем и Альфи, а ее подруга Минди искала финансирование для выступления своей группы на Евровидении.
Премьера второй части четвертого сезона «Эмили в Париже» пройдет 12 сентября.
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