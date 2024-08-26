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Эмили в Париже 4 сезон часть 2: кадры и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:05

1 мин.

Netflix показал первые кадры продолжения «Эмили в Париже»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
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Netflix опубликовал первые кадры второй части четвертого сезона «Эмили в Париже». В продолжении шоу главная героиня посетит Рим.

Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

В первой части четвертого сезона Эмили пыталась сделать выбор между Габриэлем и Альфи, а ее подруга Минди искала финансирование для выступления своей группы на Евровидении.

Премьера второй части четвертого сезона «Эмили в Париже» пройдет 12 сентября.

Аромат жестокого разочарования: обзор первых серий 4-го сезона &laquo;Эмили в&nbsp;Париже&raquo;. Аромат жестокого разочарования: обзор первых серий 4-го сезона «Эмили в Париже»

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