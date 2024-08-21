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Эмили в Париже 4 сезон часть 2: дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 16:00

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Когда выйдет 2 часть 4 сезона «Эмили в Париже»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
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15 августа Netflix представил первую часть четвертого сезона сериала «Эмили в Париже», в которой главная героиня пытается сделать выбор между Габриэлем и Альфи, а ее подруга Минди ищет возможность собрать финансирование для выступления своей группы на Евровидении.

Вторая часть четвертого сезона «Эмили в Париже» выйдет 12 сентября на платформе Netflix.

Аромат жестокого разочарования: обзор первых серий 4-го сезона &laquo;Эмили в&nbsp;Париже&raquo;. Аромат жестокого разочарования: обзор первых серий 4-го сезона «Эмили в Париже»

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