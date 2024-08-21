Когда выйдет 2 часть 4 сезона «Эмили в Париже»

15 августа Netflix представил первую часть четвертого сезона сериала «Эмили в Париже», в которой главная героиня пытается сделать выбор между Габриэлем и Альфи, а ее подруга Минди ищет возможность собрать финансирование для выступления своей группы на Евровидении.

Вторая часть четвертого сезона «Эмили в Париже» выйдет 12 сентября на платформе Netflix.