Когда выйдет 2 часть 4 сезона «Эмили в Париже»
15 августа Netflix представил первую часть четвертого сезона сериала «Эмили в Париже», в которой главная героиня пытается сделать выбор между Габриэлем и Альфи, а ее подруга Минди ищет возможность собрать финансирование для выступления своей группы на Евровидении.
Вторая часть четвертого сезона «Эмили в Париже» выйдет 12 сентября на платформе Netflix.
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