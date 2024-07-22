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Эмили в Париже 4 сезон часть 1: трейлер и дата выхода — Лили Коллинз
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Сегодня, 18:30

0 мин.

Вышел трейлер первой части 4 сезона «Эмили в Париже»

Стало известно, когда состоится премьера 4 сезона «Эмили в Париже»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
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Netflix опубликовал трейлер первой части четвертого сезона «Эмили в Париже». В продолжении проекта главная героиня стремится наладить свою личную жизнь и построить карьеру.

В сериале снялись Лили Коллинз, Эшли Пак, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Лукас Браво, Камилль Раза и Люсьен Лависконт.

Первая часть четвертого сезона «Эмили в Париже» выйдет 15 августа на платформе Netflix.

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