Вышел трейлер первой части 4 сезона «Эмили в Париже»
Стало известно, когда состоится премьера 4 сезона «Эмили в Париже»
Netflix опубликовал трейлер первой части четвертого сезона «Эмили в Париже». В продолжении проекта главная героиня стремится наладить свою личную жизнь и построить карьеру.
В сериале снялись Лили Коллинз, Эшли Пак, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Лукас Браво, Камилль Раза и Люсьен Лависконт.
Первая часть четвертого сезона «Эмили в Париже» выйдет 15 августа на платформе Netflix.
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