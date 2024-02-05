Картина «Элла и черный ягуар» выйдет в российский прокат 8 февраля

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8 февраля пройдет российская премьера приключенческой комедии «Элла и черный ягуар». По сюжету главная героиня подружилась с детенышем ягуара по имени Хоуп.

Картину снял Жиль де Мэтр («Миа и белый лев»), а сценарий проекта написал Прюн де Мэтр («Волк и лев»).

В фильме снялись Эмили Бетт Рикардс, Люми Поллак, Уэйн Чарльз Бэйкер, Пол Грин, Келли Хоуп Тейлор, Аманда Ип, Летишиа Брукс, Аирам Камачо и К.С. Кумбс.

Картина «Элла и черный ягуар» выйдет в российский прокат 8 февраля.