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Элла и черный ягуар 2024: дата выхода в РФ, сюжет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

5 февраля, 17:45

0 мин.

Картина «Элла и черный ягуар» выйдет в российский прокат 8 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Элла и черный ягуар»
Фото Кадр из фильма «Элла и черный ягуар»
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8 февраля пройдет российская премьера приключенческой комедии «Элла и черный ягуар». По сюжету главная героиня подружилась с детенышем ягуара по имени Хоуп.

Картину снял Жиль де Мэтр («Миа и белый лев»), а сценарий проекта написал Прюн де Мэтр («Волк и лев»).

В фильме снялись Эмили Бетт Рикардс, Люми Поллак, Уэйн Чарльз Бэйкер, Пол Грин, Келли Хоуп Тейлор, Аманда Ип, Летишиа Брукс, Аирам Камачо и К.С. Кумбс.

Картина «Элла и черный ягуар» выйдет в российский прокат 8 февраля.

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