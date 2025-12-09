Вышел трейлер фильма «Елки 12» с Дмитрием Нагиевым и Рузилем Минекаевым

«НМГ Кинопрокат» опубликовал трейлер фильма «Елки 12». По сюжету новой части девятилетний Ваня из Кирова узнает о расставании родителей и отправляется в Великий Устюг в надежде на то, что Дед Мороз сможет все исправить.

Кто снялся в фильме «Елки 12»

В фильме «Елки 12» снялись Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович и Юлия Топольницкая.

Трейлер фильма «Елки 12»

Когда выйдет фильм «Елки 12»

Премьера фильма «Елки 12» запланирована на 18 декабря.