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Елки 12 фильм 2025: трейлер и дата выхода — Нагиев, Минекаев
Фильмы и сериалы

9 декабря 2025, 17:15

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Елки 12» с Дмитрием Нагиевым и Рузилем Минекаевым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Елки 12», реж. Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев и др., Базелевс Продакшн, Тумач Продакшн
Фото Кадр из фильма «Елки 12», реж. Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев и др., Базелевс Продакшн, Тумач Продакшн

«НМГ Кинопрокат» опубликовал трейлер фильма «Елки 12». По сюжету новой части девятилетний Ваня из Кирова узнает о расставании родителей и отправляется в Великий Устюг в надежде на то, что Дед Мороз сможет все исправить.

Кто снялся в фильме «Елки 12»

В фильме «Елки 12» снялись Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович и Юлия Топольницкая.

Трейлер фильма «Елки 12»

Когда выйдет фильм «Елки 12»

Премьера фильма «Елки 12» запланирована на 18 декабря.

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