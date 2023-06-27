«Елки 10»: стартовали съемки новой части новогодней франшизы
Кинокомпания Bazelevs объявила о начале работы над продолжением популярной серии фильмов. «Елки 10» будут состоять из четырех новелл, сюжет которых пока держится в тайне. Шоураннером проекта выступит актер Евгений Кулик («Я худею»).
Создатели франшизы пообещали зрителям новых героев и полностью обновленный актерский состав. Уже известно, что в «Елках 10» снимутся шоумен Айдар Гараев («Студия СОЮЗ») и актриса Ольга Дибцева («Холоп»).
Премьера ленты запланирована на 7 декабря.
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