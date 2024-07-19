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Элита 8 сезон: дата выхода и трейлер, сюжет и актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

1 мин.

8 сезон сериала «Элита» выйдет 26 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Элита»
Фото Кадр из сериала «Элита»
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26 июля на Netflix пройдет премьера восьмого сезона сериала «Элита». В финальной части проекта Омар (Омар Аюсо) и Надя (Мина Эль Хаммани) воссоединятся накануне выпускного в частной школе Лас-Энсинас.

В сериале снялись Валентина Зенере, Андре Ламолья, Кармен Арруфат, Андер Пуиг, Надя Аль-Саиди Айяла, Фернандо Линдес, Мирела Балик, Глеб Абросимов, Нуну Гальего и Алехандро Альбаррасин.

Все эпизоды восьмого сезона «Элиты» выйдут 26 июля на платформе Netflix.

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