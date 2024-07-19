8 сезон сериала «Элита» выйдет 26 июля
26 июля на Netflix пройдет премьера восьмого сезона сериала «Элита». В финальной части проекта Омар (Омар Аюсо) и Надя (Мина Эль Хаммани) воссоединятся накануне выпускного в частной школе Лас-Энсинас.
В сериале снялись Валентина Зенере, Андре Ламолья, Кармен Арруфат, Андер Пуиг, Надя Аль-Саиди Айяла, Фернандо Линдес, Мирела Балик, Глеб Абросимов, Нуну Гальего и Алехандро Альбаррасин.
Все эпизоды восьмого сезона «Элиты» выйдут 26 июля на платформе Netflix.
Последние новости
18 июл 21:30
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже