8 сезон сериала «Элита» выйдет 26 июля

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26 июля на Netflix пройдет премьера восьмого сезона сериала «Элита». В финальной части проекта Омар (Омар Аюсо) и Надя (Мина Эль Хаммани) воссоединятся накануне выпускного в частной школе Лас-Энсинас.

В сериале снялись Валентина Зенере, Андре Ламолья, Кармен Арруфат, Андер Пуиг, Надя Аль-Саиди Айяла, Фернандо Линдес, Мирела Балик, Глеб Абросимов, Нуну Гальего и Алехандро Альбаррасин.

Все эпизоды восьмого сезона «Элиты» выйдут 26 июля на платформе Netflix.