Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Эли Вонг получила премию Эмми в номинации Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме
Фильмы и сериалы

Сегодня, 06:32

0 мин.

Эли Вонг получила премию «Эмми» за роль в мини-сериале «Грызня»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Грызня»
Фото Кадр из сериала «Грызня»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Следующим объявленным лауреатом «Эмми-2023» стала актриса Эли Вонг, победившая в номинации «Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме» за роль хозяйки малого бизнеса Эми Лау в сериале «Грызня».

По сюжету проекта после того, как автомобили главных героев столкнулись на парковке, их небольшой конфликт перерос в серьезное противостояние.

Медведь, Джереми Аллен Уайт, Система. Сценарист «Медведя» Кристофер Сторер выиграл «Эмми»

Сериалы
0
Новости холдинга
Ребенок пострадал при атаке украинских БПЛА на Воронеж
Трамп лидирует на предварительных выборах кандидата от республиканцев в Айове
В Европе объяснили стремление к военному столкновению с Россией
Украинцы начали использовать маскировочные костюмы при пересечении границы
dasdsadada
Читайте далее
Стивен Ян выиграл «Эмми» за роль в мини-сериале «Грызня»
Следующий материал
Стивен Ян выиграл «Эмми» за роль в мини-сериале «Грызня»

Наши в НХЛ

Последние новости
07:10
Киран Калкин выиграл премию «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом телесериале»
06:55
Сериал «Грызня» взял «Эмми» за лучший мини-сериал
06:40
Стивен Ян выиграл «Эмми» за роль в мини-сериале «Грызня»
06:02
Сценарист «Медведя» Кристофер Сторер выиграл «Эмми»
05:17
Джереми Аллен Уайт получил «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале»
dasdsadada