Эли Вонг получила премию «Эмми» за роль в мини-сериале «Грызня»

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Следующим объявленным лауреатом «Эмми-2023» стала актриса Эли Вонг, победившая в номинации «Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме» за роль хозяйки малого бизнеса Эми Лау в сериале «Грызня».

По сюжету проекта после того, как автомобили главных героев столкнулись на парковке, их небольшой конфликт перерос в серьезное противостояние.