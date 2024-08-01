Аниме-сериал «Эльф не может похудеть»: расписание выхода эпизодов
5 серия аниме-сериала «Эльф не может похудеть» выйдет 3 августа
6 июля состоялась премьера аниме «Эльф не может похудеть». По сюжету проекта эльфийка Эльфуда за время пребывания среди людей набрала вес и обратилась к диетологу Томоацу Наоэ, чтобы прийти в форму, — иначе у нее не получится вернуться в свой родной мир.
Томоацу удается помочь эльфийке, однако диетолог даже не подозревает, сколько еще мифических существ нуждаются в его помощи.
Расписание релиза эпизодов аниме «Эльф не может похудеть»
|1 серия
|6 июля
|2 серия
|13 июля
|3 серия
|20 июля
|4 серия
|27 июля
|5 серия
|3 августа
|6 серия
|10 августа
|7 серия
|17 августа
|8 серия
|24 августа
|9 серия
|31 августа
|10 серия
|7 сентября
|11 серия
|14 сентября
|12 серия
|21 сентября
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