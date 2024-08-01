Аниме-сериал «Эльф не может похудеть»: расписание выхода эпизодов

6 июля состоялась премьера аниме «Эльф не может похудеть». По сюжету проекта эльфийка Эльфуда за время пребывания среди людей набрала вес и обратилась к диетологу Томоацу Наоэ, чтобы прийти в форму, — иначе у нее не получится вернуться в свой родной мир.

Томоацу удается помочь эльфийке, однако диетолог даже не подозревает, сколько еще мифических существ нуждаются в его помощи.

Расписание релиза эпизодов аниме «Эльф не может похудеть»