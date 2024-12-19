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Электрический штат фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:40

1 мин.

Опубликован трейлер фильма «Электрический штат» с Крисом Праттом и Милли Бобби Браун

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Электрический штат», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо / Netflix
Фото Кадр из фильма «Электрический штат», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо / Netflix
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Netflix опубликовал трейлер фильма «Электрический штат» братьев Руссо. Картина основана на одноименной книге Саймона Столенхага. В центре сюжета проекта осиротевшая девушка, которая отправляется на поиски младшего брата в компании желтого игрушечного робота и бродяги.

Кто снялся в фильме «Электрический штат»

В проекте снялись Крис Пратт, Милли Бобби Браун, Вуди Норман, Энн Руссо, Грег Кромер, Винс Писани, Камрус Джонсон, Курт Лодер, Алан Тьюдик и Рошни Эдвардс.

Трейлер фильма «Электрический штат»

Когда выйдет фильм «Электрический штат»

Премьера картины «Электрический штат» пройдет 14 марта 2025 года.

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