Опубликован трейлер фильма «Электрический штат» с Крисом Праттом и Милли Бобби Браун
Netflix опубликовал трейлер фильма «Электрический штат» братьев Руссо. Картина основана на одноименной книге Саймона Столенхага. В центре сюжета проекта осиротевшая девушка, которая отправляется на поиски младшего брата в компании желтого игрушечного робота и бродяги.
Кто снялся в фильме «Электрический штат»
В проекте снялись Крис Пратт, Милли Бобби Браун, Вуди Норман, Энн Руссо, Грег Кромер, Винс Писани, Камрус Джонсон, Курт Лодер, Алан Тьюдик и Рошни Эдвардс.
Трейлер фильма «Электрический штат»
Когда выйдет фильм «Электрический штат»
Премьера картины «Электрический штат» пройдет 14 марта 2025 года.
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