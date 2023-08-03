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Сегодня, 16:45

Эксперт объяснила рост продаж кукол Барби с точки зрения психологии

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Кадр из фильма «Барби».

2 августа на сайте издания «Ведомости» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина предположила, что продажи кукол «Барби» и сопутствующих товаров могли вырасти в полтора раза с 21 по 28 июля. Всему «виной» выход в мировой прокат фильма «Барби». Несмотря на то, что в нашей стране лента не транслируется в кинотеатрах, на Ozon продажи «Барби» и связанных с ней брендов увеличились на 24% в последнюю неделю июля, на «Яндекс Маркете» спрос превысил показатели на 50%.

Эксперт в области психологии и предпринимательства, телеведущая Алена Макарова рассказала СЭ, почему кукла «Барби» вновь обретает такую популярность. Если опустить рассуждения о маркетинговом бюджете кинопремьеры, который достиг 150 миллионов долларов и даже превысил стоимость самого производства ленты, по мнению специалиста, для ажиотажа есть несколько причин: накопленная усталость общества от перманентного напряжения требует новых позитивных инфоповодов, хочется сбежать, и «розовый» идеальный киномир Барби — неплохой вариант; индустрия развлечений все чаще использует любимые образы и продукты — ностальгию никто не отменял; дети выросли, но образ Барби никуда не пропал — он трансформировался в живых людей посредством социальных сетей, ролевая модель, построенная на роскоши, яркости и праздной жизни, успешно эксплуатируется блогерами, инфобизнесменами и звездами шоу-бизнеса.

«Можно по-разному относиться к самой популярной кукле века, но сложно спорить с тем, что Барби — не просто игрушка. Это символ той жизни, о которой мечтало и мечтает большинство девочек до сих пор. А кино — один из лучших способов хоть на пару часов погрузиться в этот манящий мир», — заключила Алена Макарова.

Ранее, 25 июня, мы рассказывали о плюсах и минусах куклы Барби для детей.

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