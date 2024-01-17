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Экспаты 2024: дата выхода, расписание серий, актеры, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 21:20

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Дата выхода сериала «Экспаты» с Николь Кидман: расписание релиза эпизодов

Премьера сериала «Экспаты» пройдет 26 января на Prime Video
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Экспаты».
Фото Кадр из сериала «Экспаты»
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26 января на платформе Amazon Prime Video пройдет премьера сериала «Экспаты». Проект сосредоточен на судьбах нескольких женщин из разных стран, нашедших новый дом в Гонконге.

В «Экспатах» снялись Николь Кидман, Сарайю Блю, Ю Джи-ен, Брайан Ти, Руби Руис и Джек Хьюстон.

Дата выхода всех серий первого сезона «Экспатов»

1 серия 26 января
2 серия 26 января
3 серия 2 февраля
4 серия 9 февраля
5 серия 16 февраля
6 серия 23 февраля
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