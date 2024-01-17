Дата выхода сериала «Экспаты» с Николь Кидман: расписание релиза эпизодов
Премьера сериала «Экспаты» пройдет 26 января на Prime Video
26 января на платформе Amazon Prime Video пройдет премьера сериала «Экспаты». Проект сосредоточен на судьбах нескольких женщин из разных стран, нашедших новый дом в Гонконге.
В «Экспатах» снялись Николь Кидман, Сарайю Блю, Ю Джи-ен, Брайан Ти, Руби Руис и Джек Хьюстон.
Дата выхода всех серий первого сезона «Экспатов»
|1 серия
|26 января
|2 серия
|26 января
|3 серия
|2 февраля
|4 серия
|9 февраля
|5 серия
|16 февраля
|6 серия
|23 февраля
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