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Сегодня, 15:55

1 мин.

На Disney+ вышел сериал «Эхо» с Алаквой Кокс и Винсентом Д'Онофрио

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эхо».
Фото Кадр из сериала «Эхо»
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На Disney+ вышел сериал «Эхо», главные роли в котором исполнили Алаква Кокс и Винсент Д'Онофрио.

Алаква сыграла глухую супергероиню MCU Эхо или Майю Лопес. Впервые она появилась в сериале «Соколиный глаз». В спин-оффе Лопес возвращается к своим корням, чтобы найти связь с будущим.

Винсент Д'Онофрио повторил роль злодея Кингпина или Уилсона Фиска — криминального босса Нью-Йорка и названого дяди Майи, ответственного за смерть ее отца.

Кроме того, в проекте появился Чарли Кокс в образе Мэтта Мердока (Сорвиголовы) — слепого адвоката из Адской кухни, ведущего двойную жизнь.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Сорвиголова&raquo;. У сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» появился шоураннер и режиссеры

Все эпизоды сериала «Эхо» доступны на платформе Disney+ с 9 января.

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