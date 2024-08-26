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Его три дочери фильм 2024: дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 19:30

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Драма «Его три дочери» выйдет на Netflix 20 сентября

Стало известно, когда состоится премьера фильма «Его три дочери»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Его три дочери»
Фото Кадр из фильма «Его три дочери»
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20 сентября на Netflix выйдет драма «Его три дочери». Режиссером и сценаристом проекта выступил Азазель Джейкобс («Соболезную вашей утрате»). Лента рассказывает о сестрах Кэти, Рэйчел и Кристине, которые собираются в доме своего больного отца, чтобы позаботиться о нем.

В проекте снялись Наташа Лионн, Элизабет Олсен, Кэрри Кун, Джован Адепо, Хосе Фебус, Руди Галван, Рэнди Рамос мл. и Джей О. Сэндерс.

Трейлер фильма «Его три дочери»

Комната по&nbsp;соседству, 2024. Вышел трейлер фильма «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур
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