Драма «Его три дочери» выйдет на Netflix 20 сентября
Стало известно, когда состоится премьера фильма «Его три дочери»
20 сентября на Netflix выйдет драма «Его три дочери». Режиссером и сценаристом проекта выступил Азазель Джейкобс («Соболезную вашей утрате»). Лента рассказывает о сестрах Кэти, Рэйчел и Кристине, которые собираются в доме своего больного отца, чтобы позаботиться о нем.
В проекте снялись Наташа Лионн, Элизабет Олсен, Кэрри Кун, Джован Адепо, Хосе Фебус, Руди Галван, Рэнди Рамос мл. и Джей О. Сэндерс.
Трейлер фильма «Его три дочери»
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