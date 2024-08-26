Драма «Его три дочери» выйдет на Netflix 20 сентября

20 сентября на Netflix выйдет драма «Его три дочери». Режиссером и сценаристом проекта выступил Азазель Джейкобс («Соболезную вашей утрате»). Лента рассказывает о сестрах Кэти, Рэйчел и Кристине, которые собираются в доме своего больного отца, чтобы позаботиться о нем.

В проекте снялись Наташа Лионн, Элизабет Олсен, Кэрри Кун, Джован Адепо, Хосе Фебус, Руди Галван, Рэнди Рамос мл. и Джей О. Сэндерс.