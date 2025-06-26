Вышел трейлер «Эдема» с Джудом Лоу, Ванессой Кирби и Аной де Армас
Global Film опубликовал дублированный трейлер триллера Рона Ховарда («Игры разума») «Эдем». Действие фильма разворачивается в 1939 году.
По сюжету группа людей больше не хочет жить в цивилизации и находит свое пристанище на одном из Галапагосских островов. Однако их идиллия рушится после появления в коммуне скандальной Баронессы.
Кто снялся в фильме «Эдем»
В картине снялись Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини, Джонатан Титтел, Тоби Уоллес, Ричард Роксбург и Пол Глисон.
Трейлер фильма «Эдем»
Когда выйдет фильм «Эдем»
Российская премьера фильма «Эдем» пройдет 14 августа.
Последние новости