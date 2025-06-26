Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Эдем фильм: трейлер и дата выхода в России — где смотреть
Фильмы и сериалы

26 июня, 18:30

1 мин.

Вышел трейлер «Эдема» с Джудом Лоу, Ванессой Кирби и Аной де Армас

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Эдем», реж. Рон Ховард, Imagine Entertainment, AGC Studios, Forte Corp Pictures
Фото Кадр из фильма «Эдем», реж. Рон Ховард, Imagine Entertainment, AGC Studios, Forte Corp Pictures

Global Film опубликовал дублированный трейлер триллера Рона Ховарда («Игры разума») «Эдем». Действие фильма разворачивается в 1939 году.

По сюжету группа людей больше не хочет жить в цивилизации и находит свое пристанище на одном из Галапагосских островов. Однако их идиллия рушится после появления в коммуне скандальной Баронессы.

Кто снялся в фильме «Эдем»

В картине снялись Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини, Джонатан Титтел, Тоби Уоллес, Ричард Роксбург и Пол Глисон.

Трейлер фильма «Эдем»

Когда выйдет фильм «Эдем»

Российская премьера фильма «Эдем» пройдет 14 августа.

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Читайте далее
Начались съемки 2-го сезона сериала «Дети перемен»
Следующий материал
Начались съемки 2-го сезона сериала «Дети перемен»

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
19:45
Спортивная комедия «Чед Пауэрс»: расписание релиза эпизодов
19:30
Netflix показал трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
18:45
Завершились съемки 5-го сезона сериала «Ведьмак»
17:55
Сериал «Задание» с Марком Руффало: расписание релиза эпизодов
17:00
Главные новости кино в сентябре 2025: что произошло за месяц