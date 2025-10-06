Стиль жизни
Эддингтон фильм 2025: дата выхода в России — трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Вестерн «Эддингтон» с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун выйдет 16 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Эддингтон», реж. Ари Астер, A24, Square Peg, Access Entertainment
Фото Кадр из фильма «Эддингтон», реж. Ари Астер, A24, Square Peg, Access Entertainment

16 октября в российский прокат выйдет картина «Эддингтон». Режиссером и сценаристом фильма выступил Ари Астер («Солнцестояние»).

Действие проекта разворачивается в период пандемии коронавируса. В провинциальном Эддингтоне объявлен карантин, а между шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс) и мэром Тэдом Гарсиа (Педро Паскаль) начинается борьба за власть.

Педро Паскалю&nbsp;&mdash; 50: 9 фильмов со&nbsp;звездой &laquo;Одних из&nbsp;нас&raquo;.Педро Паскалю — 50: 9 фильмов со звездой «Одних из нас»

Кто снялся в фильме «Эддингтон»

В картине также снялись Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс, Дирдри О'Коннелл, Майкл Уорд, Амели Хеферль, Клифтон Коллинз мл. и Уильям Белло.

Трейлер фильма «Эддингтон»

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Фильмы
