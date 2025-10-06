Вестерн «Эддингтон» с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун выйдет 16 октября

16 октября в российский прокат выйдет картина «Эддингтон». Режиссером и сценаристом фильма выступил Ари Астер («Солнцестояние»).

Действие проекта разворачивается в период пандемии коронавируса. В провинциальном Эддингтоне объявлен карантин, а между шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс) и мэром Тэдом Гарсиа (Педро Паскаль) начинается борьба за власть.

Кто снялся в фильме «Эддингтон»

В картине также снялись Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс, Дирдри О'Коннелл, Майкл Уорд, Амели Хеферль, Клифтон Коллинз мл. и Уильям Белло.