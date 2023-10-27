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27 октября, 15:20

Джуно Темпл косплеит «Один дома» в трейлере пятого сезона «Фарго»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Фарго».

FX Networks опубликовал трейлер пятого сезона «Фарго». На этот раз сериал-антология сосредоточится на истории Дороти Лайон (Джуно Темпл). Со стороны героиня выглядит типичной домохозяйкой, но она не так безобидна, как кажется.

В пятом сезоне «Фарго» снялись Джон Хэмм, Дженнифер Джейсон Ли, Джо Кири, Ламорн Моррис и Рича Мурджани.

Премьера продолжения сериала пройдет 21 ноября.

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