Джуно Темпл косплеит «Один дома» в трейлере пятого сезона «Фарго»

FX Networks опубликовал трейлер пятого сезона «Фарго». На этот раз сериал-антология сосредоточится на истории Дороти Лайон (Джуно Темпл). Со стороны героиня выглядит типичной домохозяйкой, но она не так безобидна, как кажется.

В пятом сезоне «Фарго» снялись Джон Хэмм, Дженнифер Джейсон Ли, Джо Кири, Ламорн Моррис и Рича Мурджани.

Премьера продолжения сериала пройдет 21 ноября.