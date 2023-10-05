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Джулия Ормонд обвинила Disney и CAA в соучастии в преступлениях Харви Вайнштейна

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Альбатрос».

Джулия Ормонд («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Легенды осени») подала в суд на CAA (Creative Artists Agency), The Walt Disney Company и Miramax за соучастие в преступлениях Харви Вайнштейна. Актриса убеждена, что эти компании долгое время способствовали безнаказанности продюсера.

Джулия Ормонд обвинила Харви Вайнштейна в нападении, произошедшем с ней в 1995 году. В иске указано, что после делового ужина продюсер принудил Ормонд сделать ему массаж и произвел с ней насильственные действия сексуального характера.

По словам актрисы, она рассказала о случившемся своим агентам Брайану Лурду и Кевину Хувейну, но они не придали ее истории должного внимания. Джулия Ормонд считает, что агенты знали о «склонности Вайнштейна к сексуальному насилию и эксплуатации, особенно в отношении молодых актрис, с которыми Вайнштейн встречался в деловых целях», но не предупредили ее. Кроме того, актриса утверждает, что Лурд и Хувейн также были в курсе конфиденциальных соглашений, которых достиг Вайнштейн, чтобы скрыть свое поведение от публичного освещения.

В интервью Variety Ормонд выразила надежду, что ее история поможет сделать киноиндустрию лучше: «Я рассказываю свою историю публично, потому что чувствую, что нам все еще нужны системные изменения и контроль со стороны тех, кто способствует их достижению».

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