Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Джульетта и Ромео фильм 2025: дата выхода в России и трейлер
Фильмы и сериалы

5 августа, 19:35

1 мин.

Картина «Джульетта и Ромео» выйдет в российский прокат 7 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Джульетта и Ромео», реж. Тимоти Скотт Богарт, Iervolino Entertainment, Rainmaker Films, Briarcliff Entertainment
Фото Кадр из фильма «Джульетта и Ромео», реж. Тимоти Скотт Богарт, Iervolino Entertainment, Rainmaker Films, Briarcliff Entertainment

7 августа в российский прокат выйдет картина «Джульетта и Ромео» — очередное переосмысление бессмертной трагедии Уильяма Шекспира, в которой любовь побеждает ненависть.

Режиссером проекта выступил Тимоти Скотт Богарт, известный по музыкальной драме «Рождение легенд».

Кто снялся в фильме «Джульетта и Ромео»

В картине снялись Клара Ругор, Джэми Уорд, Джейсон Айзекс, Ребел Уилсон, Дэн Фоглер, Руперт Эверетт, Дерек Джекоби, Руперт Грейвз, Фердия Уолш-Пило и Николас Подани.

Трейлер фильма «Джульетта и Ромео»

Премьеры фильмов в&nbsp;августе 2025: Эдем, Джульетта и&nbsp;Ромео, Женщина в&nbsp;черном.Премьеры фильмов августа 2025-го: даты выходов новинок и ре-релизов

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Читайте далее
Стартовал сериал «Вождь войны» с Джейсоном Момоа: расписание релиза эпизодов

  • Sergey Sparker

    Не скрепно! Из "домостроя" нельзя фильм сделать?

    05.08.2025

    • Следующий материал
    Стартовал сериал «Вождь войны» с Джейсоном Момоа: расписание релиза эпизодов

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    20:00
    10 лучших сериалов студии Netflix последних пяти лет
    20:00
    Вышел первый тизер «Истории игрушек 5»
    19:45
    Вышел трейлер комедии «Мерв» с Чарли Коксом и Зои Дешанель
    17:55
    Вышел финальный трейлер «Сущности» с Бенедиктом Камбербэтчем
    12:15
    Фильм «Реми Миллиган: Потерянный режиссер» выйдет 25 ноября