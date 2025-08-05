Картина «Джульетта и Ромео» выйдет в российский прокат 7 августа

7 августа в российский прокат выйдет картина «Джульетта и Ромео» — очередное переосмысление бессмертной трагедии Уильяма Шекспира, в которой любовь побеждает ненависть.

Режиссером проекта выступил Тимоти Скотт Богарт, известный по музыкальной драме «Рождение легенд».

Кто снялся в фильме «Джульетта и Ромео»

В картине снялись Клара Ругор, Джэми Уорд, Джейсон Айзекс, Ребел Уилсон, Дэн Фоглер, Руперт Эверетт, Дерек Джекоби, Руперт Грейвз, Фердия Уолш-Пило и Николас Подани.