Появились новые кадры сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Режиссер картины «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс в своих соцсетях опубликовал новые кадры из сиквела, на которых Хоакин Феникс и Леди Гага представлены в образах Джокера и Харли Квинн.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Сюжет «Безумия на двоих» не раскрывается. Журналисты предполагают, что вторая часть фильма о клоуне-принце преступного мира Готэма выйдет в формате мюзикла. Ранее композитор картины Хильдур Гуднадоуттир подтвердила, что музыки в сиквеле будет много.

Премьера «Джокера: Безумия на двоих» запланирована на 4 октября следующего года.