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Джокер 2 Безумие на двоих: трейлер и дата выхода — Феникс и Гага
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:15

1 мин.

Вышел новый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» пройдет 4 октября
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
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Warner Bros. Pictures опубликовал новый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Феником и Леди Гагой. В сиквеле клоун-принц преступного мира Готэма перестал быть одиноким и, наконец, нашел ту, с кем может разделить свое разрушительное видение мира.

В «Джокере 2» снялись Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон, Кен Люн, Стив Куган, Гэттлин Гриффит, Джейкоб Лофленд и Билл Смитрович.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» пройдет 4 октября.

Джокер: Безумие на&nbsp;двоих, Леди Гага. Кастинг-директор «Джокера 2» высказалась о выборе Леди Гаги на роль Харли Квинн

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