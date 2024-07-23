Вышел новый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Warner Bros. Pictures опубликовал новый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Феником и Леди Гагой. В сиквеле клоун-принц преступного мира Готэма перестал быть одиноким и, наконец, нашел ту, с кем может разделить свое разрушительное видение мира.

В «Джокере 2» снялись Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон, Кен Люн, Стив Куган, Гэттлин Гриффит, Джейкоб Лофленд и Билл Смитрович.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» пройдет 4 октября.