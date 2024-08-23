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Джокер 2 Безумие на двоих: Тодд Филлипс — о бюджете фильма
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:30

1 мин.

Тодд Филлипс ответил на критику бюджета «Джокера 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
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В интервью Variety режиссер фильма «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс ответил на критику бюджета картины.

По словам постановщика, он значительно превышает затраты на «Джокера» 2019 года, но не достигает $ 200 млн, как ранее сообщали источники. Филлипс назвал эту цифру абсурдной и не понял, почему людям вообще интересен бюджет проекта.

«Они говорят: «Почему так дорого?». Люди рассуждают как руководители студии. Разве они не должны быть рады, что благодаря этим деньгам мы наняли кучу людей из съемочной группы, которые на них смогут прокормить свои семьи?», — считает режиссер.

Первая часть «Джокера», постановщиком которой также выступил Тодд Филлипс, при бюджете в $ 60 млн собрала в прокате миллиард долларов.

Премьера сиквела запланирована на 4 октября.

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