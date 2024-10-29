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Джокер 2 Безумие на двоих: цифровой релиз — где смотреть онлайн
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Сегодня, 17:10

1 мин.

Состоялся цифровой релиз фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих», реж. Тодд Филлипс / Warner Bros. Pictures
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих», реж. Тодд Филлипс / Warner Bros. Pictures
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Картина Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» вышла в «цифре» всего спустя три недели с момента премьеры фильма в кинотеатрах.

Сиквел не оправдал высоких ожиданий зрителей и критиков. «Безумие на двоих» заработал 37,8 миллиона долларов в первые выходные. При бюджете в 200 миллионов долларов картина собрала в мировом прокате чуть больше 201 миллиона долларов.

Рейтинг «Джокера 2» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes на данный момент составляет 32 процента со стороны как критиков, так и зрителей.

Где смотреть фильм «Джокер: Безумие на двоих»

Сиквел «Джокера» официально доступен для просмотра на платформах Apple TV+, Prime Video и других сторонних сайтах. Ранее мы рассказывали о лучших ролях Хоакина Феникса.

&laquo;Джокер 2: Безумие на&nbsp;двоих&raquo;: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Это провал? Рецензия на фильм «Джокер: Безумие на двоих»

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