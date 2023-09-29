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Джоди Фостер расследует убийство в тизере четвертого сезона «Настоящего детектива»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Настоящий детектив» (True Detective).

Max опубликовал второй тизер четвертого сезона сериала «Настоящий детектив: Страна ночи» (True Detective: Night Country) с Джоди Фостер (дeтeктив Лиз Дэнвepc) и Кали Рейс (ее напарница Эвaнджeлин Haвappo). Героини расследуют серию убийств на Аляске и сталкиваются с внутренней тьмой.

В качестве шоураннера, сценариста и режиссера всех эпизодов проекта выступает Исса Лопес («Все плохо»). «Страна ночи» будет первым сезоном «Настоящего детектива», в котором создатель сериала Ник Пиццолатто будет только исполнительным продюсером.

Премьера четвертого сезона «Настоящего детектива» пройдет 14 января на платформе Max.

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