Джоди Фостер расследует убийство в тизере четвертого сезона «Настоящего детектива»

Max опубликовал второй тизер четвертого сезона сериала «Настоящий детектив: Страна ночи» (True Detective: Night Country) с Джоди Фостер (дeтeктив Лиз Дэнвepc) и Кали Рейс (ее напарница Эвaнджeлин Haвappo). Героини расследуют серию убийств на Аляске и сталкиваются с внутренней тьмой.

В качестве шоураннера, сценариста и режиссера всех эпизодов проекта выступает Исса Лопес («Все плохо»). «Страна ночи» будет первым сезоном «Настоящего детектива», в котором создатель сериала Ник Пиццолатто будет только исполнительным продюсером.

Премьера четвертого сезона «Настоящего детектива» пройдет 14 января на платформе Max.